später lesen Zwei Leichen gefunden: Obduktion soll Klarheit bringen FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Twittern

Teilen



Die Leichen einer Frau und eines Mannes sind in einem Waldstück bei Altlay (Kreis Cochem-Zell) gefunden worden. Die Identität der bereits am vergangenen Samstag entdeckten Toten sei noch unklar, teilte die Polizei in Trier am Montag mit. dpa