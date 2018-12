später lesen Zwei Männer bei Razzia gegen Mafia in Luxemburg verhaftet FOTO: Silas Stein FOTO: Silas Stein Teilen

Bei der großangelegten Razzia gegen die italienische Mafia in mehreren europäischen Ländern sind am Mittwoch auch zwei Männer in Luxemburg verhaftet worden. Die Polizei habe einen 23-Jährigen und einen 39-Jährigen im Süden des Landes gestellt, teilte die Staatsanwaltschaft in Luxemburg mit. dpa