Zwei Männer nach Überfall auf Juweliergeschäft festgenommen

Nach dem Überfall auf ein Juweliergeschäft in Trier hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Bei den Tätern handelt es sich um einen 23 und einen 24 Jahre alten Mann, teilte die Polizei am Mittwoch mit. dpa

Im Juni hatten die beiden Männer das Geschäft in der Innenstadt überfallen. Dabei bedrohten sie die Mitarbeiter laut Polizei mit einer Schusswaffe und versprühten Reizstoff. Anschließend flohen sie mit ihrer Beute zu Fuß.

Der 24-Jährige Mann wurde bereits im Juli im Allgäu festgenommen, nachdem er dort ebenfalls ein Juweliergeschäft überfallen hatte. Nach Angaben der Polizei soll der Mann außerdem drei Tage vor der Tat in Trier versucht haben, einen Juwelierladen in Niedersachsen zu plündern. Der 23-Jährige wurde im Januar in Litauen festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat seine Auslieferung beantragt. Die Ermittlungen dauern an.

