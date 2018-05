später lesen Zwei Männer stürzen Waldhang herunter und verletzen sich Teilen

Zwei junge Männer sind im Saarland bei einem Unglück im Wald verletzt worden. Die beiden 22-Jährigen aus Saarlouis und Dillingen waren am Donnerstagabend im Wald rund um die Siersburg (Landkreis Saarlouis) vom Weg abgekommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie seien in der Dunkelheit einen steilen, rund 40 Meter tiefen Hang hinunter gestürzt. Beide Männer verletzten sich den Angaben zufolge so stark, dass sie sich nicht mehr eigenständig retten konnten. Einer der Männer rief seine Mutter an, die die Polizei alarmierte. dpa