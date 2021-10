Zwei Männer überfallen Tankstelle in Koblenz

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Koblenz Zwei Männer haben am Freitagabend in Koblenz eine Tankstelle überfallen. Die beiden mit Kapuzenpullis bekleideten Täter bedrohten die Kassiererin der Tankstelle mit einem „spitzen Gegenstand“ und nahmen Bargeld aus der Kasse - allerdings in geringer Höhe, wie die Polizei mitteilte.

Danach flüchteten sie zu Fuß in eine angrenzende Schrebergartenanlage. Die Fahndung der Polizei blieb zunächst erfolglos.