später lesen Zwei Männer wegen Weitergabe von Geheimplänen festgenommen FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Twittern

Teilen



Wegen der Weitergabe von geheimen Haushaltsplänen des Bundesverteidigungsministeriums vor gut zwei Jahren an einen Mitarbeiter einer Rüstungsfirma sind zwei Männer verhaftet worden. Wie die Bundesanwaltschaft am Montag in Karlsruhe mitteilte, besteht gegen einen 54-jährigen Beschäftigten einer Explosivstofffirma und einen 59-jährigen früheren Niederlassungsleiter eines in Süddeutschland ansässigen Rüstungsunternehmens der „dringende Verdacht des Offenbarens von Staatsgeheimnissen“. dpa