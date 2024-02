Notfalleinsatz Zwei Menschen bei Baumfällarbeiten schwer verletzt

Bei Baumfällarbeiten sind am Samstag in Rheinland-Pfalz zwei Menschen schwer verletzt worden. Zunächst wurde in Neustadt an der Weinstraße gegen Mittag ein Mann unter einem Baum eingeklemmt, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Der Mann kam mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Baum fiel in eine andere Richtung als geplant und auf einen Traktor, wie ein Sprecher sagte. Dabei wurde ein Mensch eingeklemmt.