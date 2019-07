Zwei Menschen bei Kollision auf dem Rhein verletzt

Speyer/Germersheim Beim Zusammenstoß eines Sportboots mit zwei Wassermotorrädern ist auf dem Rhein bei Speyer ein Mann verletzt worden. Er wurde nach dem Unfall am Mittwochabend in ein Krankenhaus gebracht, wie die Wasserschutzpolizei am Donnerstag mitteilte.

