Zwei Menschen erleiden Rauchvergiftungen bei Feuer

Ein Rettungswagen ist mit eingeschaltetem Blaulicht im Einsatz. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

St. Ingbert Beim Brand eines Boilers in einem Wohnhaus sind im saarländischen St. Ingbert am frühen Montagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatten Bewohner des Hauses am frühen Montagmorgen eine Rauchentwicklung gemeldet.

