Zwei Menschen getötet: Tatverdächtiger festgenommen

In Saarbrücken sind am Samstag zwei Menschen getötet worden. Im Stadtteil Brebach-Fechingen habe es am Nachmittag einen Polizeieinsatz gegeben, bei dem ein Tatverdächtiger festgenommen worden sei, sagte ein Sprecher der Polizei. dpa