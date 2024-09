Unfall Zwei Motorradfahrer auf nasser Straße zu schnell

Ein 17-Jähriger aus dem Kreis Birkenfeld verlor auf einer Landstraße bei Idar-Oberstein beim Überholen auf nasser Straße die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte mit der Leitplanke. Er wurde mit einer offenen Beinfraktur vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. An dem Leichtkraftrad entstand Totalschaden. Auch bei Altenkirchen wurde ein jugendlicher Motorradfahrer unter ähnlichen Umständen verletzt. Der 16-Jährige verlor auf einer Bundesstraße auf regennasser Fahrbahn in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und rutschte gegen die Leitplanke. Der 16-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden.