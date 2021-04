Zwei Motorradfahrer bei Unfällen auf B257 schwer verletzt

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Adenau Bei zwei Unfällen in der Nähe von Adenau (Landkreis Ahrweiler) sind am Donnerstagnachmittag mehrere Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte zunächst auf der Bundesstraße 257 zwischen Adenau und Quiddelbach ein Motorradfahrer mit einem Auto, das in einer Linkskurve auf der Fahrbahn wenden wollte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Nur kurze Zeit später kam es auf der gleichen Straße am Verkehrsknotenpunkt zur B258 zu einem weiteren Unfall: In einer Kurve prallte ein anderer Motorradfahrer mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Beide Biker wurden schwer verletzt mit Hubschraubern in Krankenhäuser gebracht, schweben den Angaben zufolge aber nicht in Lebensgefahr.