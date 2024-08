Gedenken Zwei offene Veranstaltungen zu möglichem Flutmuseum geplant

„Wir möchten, dass sich alle Flutbetroffenen abgeholt fühlen“, sagte Klötzer. Alle, die sich zu dem Thema einbringen wollten, sollten die Chance dazu erhalten. Geplant seien zwei Veranstaltungen, eine am 26. September in Ahrweiler und eine am 1. Oktober in Dümpelfeld. Dabei solle zunächst abgefragt werden, wie die Meinung zu einem Dokumentationsort bei den Bürgerinnen und Bürgern sei.