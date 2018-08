später lesen Zwei Oldtimer bei Grand Prix am Nürburgring gestohlen Teilen

Twittern

Teilen



Im Umfeld des Oldtimer Grand Prix am Nürburgring sind am Wochenende zwei wertvolle Autos gestohlen worden. Bereits in der Nacht auf Samstag stahlen demnach Unbekannte einen 68 Jahre alten Mercedes 300SL von einem Hotelparkplatz direkt am Nürburgring, wie die Polizei mitteilte. dpa