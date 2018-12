Zwei papierlose Instanzen: E-Akte startet in Bad Kreuznach

Mit einem symbolischen Knopfdruck von Justizminister Herbert Mertin (FDP) ist die elektronische Gerichtsakte am Montag im Justizzentrum Bad Kreuznach gestartet worden. Künftig werden hier alle Zivilverfahren in papierloser Form geführt - und zwar beim Amts- und Landgericht. dpa

Es ist damit der erste Standort in Rheinland-Pfalz, an dem die E-Akte von einer zur nächsten Instanz weitergereicht werden kann. Als erstes Gericht überhaupt im Land hatte das Landgericht Kaiserslautern im Juni bereits die E-Akte eingeführt. Flächendeckend soll sie bis Ende 2024 in Gebrauch sein. Die Umstellung sei eine „Herkulesaufgabe“, sagte Mertin.