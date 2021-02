Zwei Polizisten bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Zwei Autowracks stehen auf einer Verkehrsinsel des Friedrich-Ebert-Rings. Foto: Thomas Frey/dpa

Koblenz Bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Auto in Koblenz sind am Donnerstag zwei Polizisten in ihrem Wagen verletzt worden. Einer von ihnen erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten waren in einem zivilen Polizeifahrzeug im Einsatz auf dem Friedrich-Ebert-Ring in Richtung B9 unterwegs, als es zu dem Zusammenstoß mit dem Wagen kam, der den Ring überqueren wollte.

Der Fahrer des Autos und dessen elf Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt. Auf dem Friedrich-Ebert-Ring und der B9 kam es zum Stau. Die Staatsanwaltschaft hat ein Gutachten zum Unfallhergang in Auftrag gegeben.