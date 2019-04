später lesen Zwei Sattelschlepper brennen aus: 250 000 Euro Schaden Teilen

Zwei hintereinander geparkte Lastwagen sind in Buchholz im Westerwald angezündet worden und vollständig ausgebrannt. Bei dem Vorfall in der Nacht zum Montag sei ein Sachschaden von etwa 250 000 Euro entstanden, teilte die Polizei in Neuwied mit. dpa