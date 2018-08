später lesen Zwei-Schicht-Betrieb bei Opel Eisenach erst Mitte August FOTO: Christoph Soeder FOTO: Christoph Soeder Teilen

Die Beschäftigten von Opel Eisenach starten nach dreiwöchigen Werksferien verspätet wieder in den regulären Zwei-Schicht-Betrieb. Dieser solle erst mit der Frühschicht am 13. August beginnen, hieß es am Montag in dem Thüringer Werk des Autobauers Opel. dpa