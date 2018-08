später lesen Zwei Schlägereien in Ludwigshafen: 20-Jähriger verletzt Teilen

Zu gleich zwei Auseinandersetzungen auf dem Berliner Platz in Ludwigshafen musste die Polizei am Freitagabend ausrücken. Im einen Fall wurde einem 20 Jahre alten Mann von seinem Gegenüber mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. dpa