Zwei schwere Unfälle innerhalb von drei Stunden

Ein Polizei Blaulicht bei der Unfallaufnahme. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild.

Ingelheim/Mainz Auf der Autobahn 60 hat es am Samstag bei Ingelheim und bei Mainz zwei schwere Unfälle gegeben. Beide stehen in Zusammenhang mit Auffahrunfällen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.



Samstagmittag fuhr ein Auto auf der Autobahn Richtung Darmstadt in der Nähe von Mainz bei einem anderen Wagen auf, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 46 Jahre alte Fahrer wurde dabei schwer verletzt.