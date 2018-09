später lesen Zwei Schwerverletze bei Autounfall in Koblenz FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Bei einem Verkehrsunfall in Koblenz sind zwei junge Autofahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei geriet eine 18-Jährige am Sonntag mit ihrem Wagen in einer Linkskurve in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. dpa