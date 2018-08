später lesen Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf Schießanlage Teilen

Bei einem Unfall auf einer Schießanlage im Westerwald sind zwei Männer schwer verletzt worden. Einer von ihnen habe in Lebensgefahr geschwebt, teilte die Polizei in Montabaur am Donnerstag mit. Bei dem Unfall am Sonntag in Höhn hatte ein 46-Jähriger das Schießen geübt. dpa