Zwei Schwerverletzte bei Unfall nahe Einselthum

Der Schriftzug "Unfall" leuchtet zwischen zwei Blaulichtern auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Einselthum Bei einem Verkehrsunfall an der B47 bei Einselthum (Landkreis Donnersbergkreis) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 22-Jähriger am späten Mittwochabend mit dem Auto auf die Bundesstraße abbiegen, wie die Polizei in Kirchheimbolanden mitteilte.

Er achtete demnach nicht auf das Fahrzeug eines von links kommenden 64-Jährigen, das Vorfahrt hatte. Beide Fahrer wurden in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht und mussten zur Behandlung dort bleiben. Zeitweise wurde die Straße gesperrt.