Zwei Schwerverletzte bei Zusammenstoß von Autos

Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet auf einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Losheim Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Saarland sind eine Frau und ein Mann schwer verletzt worden. Die 57-Jährige aus Trier schwebe in Lebensgefahr, teilte die Polizei in Wadern am Freitag mit. Am Donnerstagabend war auf der Bundesstraße 268 bei Losheim ein 39 Jahre alter Autofahrer vermutlich aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn geraten.

Dort stieß er mit dem Wagen der Frau zusammen. Sie wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war bis in die Nacht gesperrt.