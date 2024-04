Westerwaldkreis Zwei Schwerverletzte bei Zusammenstoß zweier Autos

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf einer Bundesstraße bei Neuhäusel in der Nähe von Koblenz sind zwei Menschen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und schwer verletzt worden. Ein acht Monate altes Kind sei zur vorsorglichen Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.