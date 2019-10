Zwei Schwerverletzte bei Zusammenstoß zweier Autos

Während einer Unfallaufnahme spiegelt sich das Blaulicht und der Schriftzug "Unfall" auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa.

Reuth/Prüm Ein 71 Jahre alter Autofahrer ist auf einer Bundesstraße in der Eifel in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Auto zusammengestoßen. Dabei wurde der Rentner in seinem Wagen eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen.

