Zwei Spielhallen im Saarland überfallen

Zwei Spielhallen sind in der Nacht zum Karfreitag im Saarland überfallen worden. Ein Täter konnte in Saarbrücken gefasst werden, nachdem er in der Nacht die Kassiererin einer Spielhalle mit einem Schraubenzieher bedrohte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. dpa