Zwei Titisee-Springen werden nachgeholt

FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger

Die beiden ausgefallenen Skisprung-Wettkämpfe in Titisee-Neustadt werden im Februar in Oberstdorf und Willingen nachgeholt. Dies teilte der Weltverband FIS am Donnerstag mit. Dafür wird die jeweilige Qualifikation am Freitag durch einen Weltcup ersetzt. dpa