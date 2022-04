Verkehr : Zwei Tote bei Unfall auf der Autobahn 8 im Saarland

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Bei einem Unfall auf der Autobahn 8 im Saarland sind zwei Menschen getötet worden. Eine weitere Person wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein mit drei Menschen besetzter Pkw war nach ersten Ermittlungen am Dienstag gegen 18.00 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Spiesen-Elversberg (Landkreis Neunkirchen) aus bislang unbekannter Ursache in die Leitplanke gefahren.

Die A 8 wurde wegen der Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Luxemburg komplett gesperrt. Über die Dauer der Sperrung gab es zunächst keine Angaben.

