Zwei Tote bei Unfall auf US-Militärgelände Spangdahlem

„Welcome to Spangdahlem“ steht auf der Außenmauer des US-Luftwaffenstützpunktes Spangdahlem. Foto: Thomas Frey/dpa.

Spangdahlem Bei einem Verkehrsunfall auf dem US-Militärgelände Spangdahlem sind zwei Soldaten getötet und einer verletzt worden. Das teilte der Pressedienst des Stützpunkts in der Eifel am Dienstag mit. Der verletzte Soldat sei nach dem Unfall am Montag in ein Koblenzer Krankenhaus geflogen worden.

