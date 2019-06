Zwei Tote bei Verkehrsunfällen im Saarland

Saarbrücken Bei zwei schweren Verkehrsunfällen sind im Saarland ein Autofahrer und ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 40-jährige Autofahrer verlor in der Nacht zum Samstag auf der A8 bei Perl kurz vor der Grenze zu Luxemburg in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei in Saarbrücken mitteilte.

Der Mann prallte demnach gegen die Mittelleitplanke, rutschte eine Böschung hinunter und stieß gegen einen Hochsitz.