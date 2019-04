später lesen Zwei Tote in Homburg: Polizei spricht von „Familientragödie“ Teilen

Ein 85 Jahre alter Mann ist am Samstagmorgen im saarländischen Homburg (Saarpfalz-Kreis) Opfer eines Tötungsdeliktes geworden. Das teilte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage mit. Im Zusammenhang mit dem Tod des Mannes werde auch der Tod seines 25 Jahre alten Sohnes untersucht, der am Vormittag leblos in Homburg in einem Waldstück von der Polizei gefunden wurde. dpa