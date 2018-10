später lesen Blaulicht Zwei Tote und zwei Schwerverletzte bei Polizeieinsatz in der Pfalz FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Bei einem Polizeieinsatz in Rheinland-Pfalz sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Zwei Beamte seien in dem Ort Kirchheim an der Weinstraße außerdem schwer verletzt worden, teilten das Polizeipräsidium Rheinpfalz und die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Freitag mit. dpa