Zwei Türme der „Brücke von Remagen“ finden keinen Käufer

Zwei verbundene Brückentürme der weitgehend zerstörten „Brücke von Remagen“ ragen in die Höhe. Foto: Thomas Frey/Archivbild.

Erpel/Remagen Für ein Wahrzeichen des Zweiten Weltkrieges am Rhein gibt es auch ein Jahr nach Ablauf der ursprünglichen Bieterfrist keinen Käufer. Es geht um zwei Türme der weitgehend zerstörten, weltberühmten „Brücke von Remagen“.

Die zuständige Bonner Behörde teilte der Deutschen Presse-Agentur mit: „Die Brückenpfeiler in Erpel sind nicht verkauft. Das Bundeseisenbahnvermögen ist unverändert bemüht, das betreffende Grundstück zu veräußern.“ Der einst angestrebte Verkauf an Interessenten, die eine Stiftung für die Türme hätten gründen wollen, sei gescheitert. Eine ursprüngliche Frist für Bieter hatte am 1. Juli 2018 geendet.