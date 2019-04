später lesen Zwei Verdächtige nach Beil-Angriff in U-Haft Teilen

Rund zwei Wochen nach einem Beil-Angriff auf eine Gruppe Jugendlicher in Saarlouis sitzen zwei Verdächtige in Untersuchungshaft. Bei der Auseinandersetzung Ende März an einem Busbahnhof in der Innenstadt sollen der 18- und der 20-Jährige jeweils mit einem Beil auf die Gruppe los gegangen sein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. dpa