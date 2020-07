Zwei Verletzte bei Feuer in Koblenzer Imbiss

Ein Feuerwehrfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Koblenz Bei einem Feuer in einer Imbissstube in Koblenz haben am Freitagabend ein Mann und eine Frau eine leichte Rauchvergiftung erlitten. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa