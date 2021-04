Zwei Verletzte bei Unfall auf Autobahn 3

Montabaur Bei einem Unfall mit Fahrerflucht auf der A3 sind am Donnerstagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Ein weißer Transporter habe unvermittelt die Fahrspur gewechselt, worauf ein nachfolgendes Auto scharf bremsen musste und ins Schleudern geriet, teilte die Autobahnpolizei in Montabaur mit.

Der Transporter-Fahrer fuhr weiter, die Polizei sucht nun nach ihm sowie nach Zeugen. Der Unfall geschah gegen 17.10 Uhr bei Dierdorf in Fahrtrichtung Frankfurt. Der Sachschaden dürfte im oberen fünfstelligen Bereich liegen, erklärte die Polizei. Die Autobahn war für eineinhalb Stunden voll gesperrt. Die Reinigungsarbeiten dauerten bis in den Abend hinein an, der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet und staute sich auf rund zehn Kilometern.