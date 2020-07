Zwei Verletzte nach Brand in Studentenwohnheim

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht an einer Unfallstelle vorbei. Foto: Marcel Kusch/dpa/Illustration

Mainz Bei einem Brand in einem Studentenwohnheim in Mainz sind zwei Menschen verletzt worden. Die Ursache für das Feuer am Sonntagabend war zunächst unklar, wie die Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte. Betroffen war das erste Obergeschoss.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa