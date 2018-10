Zweibrücken: SPD-Politiker Wosnitza neuer Oberbürgermeister

Der SPD-Politiker Marold Wosnitza hat die Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters in Zweibrücken gewonnen. Der 53-Jährige setzte sich am Sonntag gegen Christian Gauf (CDU) durch, wie die Wahlleitung der pfälzischen Stadt mitteilte. dpa

Wosnitza tritt damit die Nachfolge von Kurt Pirmann (SPD) an. Der bisherige Oberbürgermeister war am 25. Juni nach schwerer Krankheit gestorben.

Wosnitza erreichte demnach 56,1 Prozent der Stimmen, sein Konkurrent Gauf 43,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 40,7 Prozent. Die Stichwahl war nötig geworden, weil in der ersten Runde der Abstimmung Ende September keiner der sechs Bewerber mehr als 50 Prozent der Stimmen erreicht hatte. Die südwestpfälzische Kommune Zweibrücken ist mit rund 35 000 Einwohnern kleinste kreisfreie Stadt Deutschlands.

Wosnitza hatte bereits in der ersten Runde die meisten Stimmen errungen. Im Wahlkampf nannte er den Umbau der Wirtschaftsförderung als eines seiner zentralen Projekte. Seinen Konkurrenten in der Stichwahl kennt er gut: Gauf (53) und Marold (53) gingen zusammen in denselben Kindergarten und dieselbe Grundschule.

