Zweistelliger Millionenschaden wegen Trockenheit befürchtet

Die extrem lange Trockenheit in diesem Jahr hat Schätzungen zufolge einen niedrigen zweistelligen Millionenschaden in den rheinland-pfälzischen Wäldern verursacht. Das teilte Forstministerin Ulrike Höfken (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit. dpa