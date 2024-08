Unglück in Kröv Zweite Leiche nach Hotel-Einsturz auch geborgen

Eine Gruppe von Gastronomen in Kröv hat eine Spendenaktion für die Hotelbetreiberfamilie gestartet. „Damit sie in Ruhe trauern können und sich nicht so sehr um das Finanzielle“ sorgen müssten, heißt es in dem Aufruf auf dem Internetportal „GoFundMe“. Am Freitagnachmittag waren bereits gut 50.000 Euro zusammengekommen. Auf der gleichen Plattform gibt es zudem einen Spendenaufruf für die niederländische Familie, die bei dem Einsturz verschüttet worden war.