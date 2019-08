Zweiter Anlauf im Drogenschmuggel-Prozess im kommenden Jahr

Koblenz Den im März geplatzten Koblenzer Prozess um Drogenschmuggel in einem Gefängnis wird voraussichtlich im kommenden Jahr eine andere Kammer des Landgerichts verhandeln. Der Fall sei nun bei der ersten Großen Strafkammer anhängig, teilte ein Gerichtssprecher auf Anfrage mit.

Das Verfahren war im ersten Anlauf gleich am ersten Verhandlungstag geplatzt. Damals rügten fast alle Verteidiger erfolgreich die „funktionelle Unzuständigkeit“ der seinerzeit mit dem Fall betrauten neunten Großen Strafkammer, die sich um allgemeine Strafsachen kümmert. Es ging darum, dass auch der Vorwurf der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung im Raum steht, also nach Auffassung der Verteidiger eine Staatsschutzkammer zuständig sein muss. Die Richter gaben seinerzeit diesem Antrag statt.