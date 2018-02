später lesen Zweiter ARD-„Tatort“ mit Heike Makatsch am Ostermontag FOTO: Matthias Balk FOTO: Matthias Balk Teilen

Heike Makatsch (46) wird als „Tatort“-Kommissarin Ellen Berlinger an Ostermontag (2. April) zum zweiten Mal auf Verbrecherjagd gehen. Das kündigte der Südwestrundfunk (SWR) am Donnerstag in Stuttgart an. Das „Tatort“-Special spielt diesmal in Mainz: In dem Krimi „Zeit der Frösche“ will Makatsch herausfinden, ob ein verschwundenes Mädchen Opfer einer Mordserie unter Schülern wurde. Sebastian Blomberg spielt Berlingers Kollegen Martin Rascher. dpa