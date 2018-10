später lesen Zweiter Jahrestag von BASF-Unglück: Prozess im Februar FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Der Prozess wegen der tödlichen Explosion bei BASF im Oktober 2016 in Ludwigshafen könnte nach Angaben aus Ermittlerkreisen im Februar am Landgericht in Frankenthal beginnen. Ein Termin stehe noch nicht fest, allerdings gebe es Gespräche zwischen den Beteiligten, sagte ein Justizmitarbeiter am Mittwoch, dem zweiten Jahrestag des Unglücks. dpa