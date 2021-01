Zweiter Lockdown belastet Tourismus erneut deutlich

Bad Ems Der Anfang November verhängte zweite Corona-Lockdown hat den Tourismus in Rheinland-Pfalz erneut einbrechen lassen. Die Gästezahlen im vergangenen November lagen um 85 Prozent und die Übernachtungen um 74 Prozent unter dem Vorjahreswert, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Bad Ems mit.

Somit kamen nur noch 97 000 Besucher nach Rheinland-Pfalz, die 389 000 Übernachtungen buchten. Im ersten Lockdown im April 2020 waren die Rückgänge allerdings noch drastischer gewesen.

Von Januar bis November besuchten 5,99 Millionen Gäste Rheinland-Pfalz. Das waren 37 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Übernachtungen sank um 30 Prozent auf 17,13 Millionen.