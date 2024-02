Extremismus Zweiter Prozess um Brandanschlag auf Asylheim gestartet

Der heute 54-Jährige soll sich laut Bundesanwaltschaft in der Nacht vom 18. auf den 19. September 1991 mit zwei weiteren Männern in einer Gaststätte in Saarlouis getroffen haben. „Die Gruppe tauschte sich über die seinerzeit zahlreichen vor allem in Ostdeutschland stattfindenden rassistisch motivierten Anschläge auf Unterkünfte für Ausländer aus“, heißt es zu den Vorwürfen der Bundesanwaltschaft in einer Mitteilung des Gerichts. An diesem Abend soll der heute 54-Jährige demnach gesagt haben: „Hier müsste auch mal sowas brennen oder passieren.“