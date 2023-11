Notfälle Zweiter Vermisster tot in Schwanenteich gefunden

Koblenz · Ein seit Sonntagabend vermisster 35 Jahre alter Mann ist am Mittwoch im Schwanenteich der Rheinlache in Koblenz tot gefunden worden. Bereits am Montag war ein 49-jähriger Toter in der Rheinlache, einem Gewässer in der Nähe des Rheins, gefunden worden.

08.11.2023 , 17:26 Uhr

Ein Absperrband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung» ist vor einem Polizeiwagen aufgespannt. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

„Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dürfte es sich in beiden Fällen um einen Unglücksfall handeln“, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Beide Männer waren seit Sonntagabend vermisst worden. Die Polizei hatte nach dem Fund des ersten Toten die Suche nach dem zweiten Mann am Dienstag und Mittwoch fortgesetzt. Bei der Suche nach den Männern waren unter anderem Boote und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz gekommen. Nähere Details zu dem Vorfall teilte die Polizei zunächst nicht mit. © dpa-infocom, dpa:231108-99-873662/2

(dpa)