Schicksalsjahre 1944/45 D-Day vor 80 Jahren: Als die Alliierten Europa von der Nazi-Diktatur befreiten

Audio | Ramstein-Miesenbach · Heute vor 80 Jahren landeten die Alliierten in der Normandie. Warum Hitler damals trotz sich abzeichnender Niederlage nicht aufgab, erklären wir im TV-Geschichts-Podcast zum Zweiten Weltkrieg. An dem war einst auch eine Einheit der US-Air-Force beteiligt, heute ist sie in der Pfalz stationiert. Unser Reporter war zu Besuch.

06.06.2024 , 14:43 Uhr