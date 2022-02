Zweites Corona-Jahr bringt Tourismus noch herbere Rückgänge

Ein Leuchtschild hängt an der Fassade eines Hotels. Foto: Roberto Pfeil/dpa/Symbolbild

Bad Ems Die Tourismusbetriebe in Rheinland-Pfalz haben 2021 noch deutlichere Rückgänge hinnehmen müssen als im ersten Corona-Jahr 2020. Die Zahl der Besucher sank auf Jahressicht um zehn Prozent auf 4,94 Millionen, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mitteilte.

Übernachtungen wurden 2021 insgesamt 14,32 Millionen gezählt, ein Rückgang um mehr als sieben Prozent auf Jahressicht.

Wie sehr die Pandemie das Geschäft der Branche im Land drückt, zeigt der Vergleich zum Vor-Corona-Jahr: Die Gästezahl lag um 46 Prozent niedriger als 2019, die der Übernachtungen um 38 Prozent. Mit der Pandemie kam ein jahrelanges Wachstum jäh ins Stocken, denn von 2013 bis 2019 war es mit den Gäste- und Übernachtungszahlen durchgängig nach oben gegangen.

Die meisten Übernachtungen wurden 2021 mit knapp 2,5 Millionen im August gezählt, 2019 waren es in dem Monat über 2,9 Millionen gewesen. Die höchste Besucherzahl wies 2021 der September mit 856.000 auf, 2019 waren es in dem Monat über eine Million. Drastische Rückgänge zeigten sich auch an den Werten für die Nebensaison: Wurden im Januar 2021 dem Landesamt zufolge 263.000 Übernachtungen gebucht, waren es 2019 in dem Monat noch 920.000 gewesen.

