Transfer : Zweitliga-Aufsteiger Kaiserslautern verpflichtet Krahl

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern hat Torhüter Julian Krahl vom Drittliga-Absteiger Viktoria Berlin verpflichtet. Zur Laufzeit des Vertrages machte der Aufsteiger in die 2. Fußball-Bundesliga in der Mitteilung vom Dienstag keine Angaben.

Der 22-jährige Krahl hatte bei RB Leipzig seinen ersten Profivertrag unterschrieben und wurde 2019 dritter Torhüter beim 1. FC Köln, für den er zwei Jahre lang in der Regionalliga-Mannschaft spielte. In der vergangenen Spielzeit absolvierte der 1,94 Meter große Schlussmann 26 Spiele für Viktoria Berlin in der 3. Liga.